Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены

Работино — один из самых интенсивных участков Запорожского фронта. Ночь 25 августа была для ВСУ особенно жаркой, поскольку украинский Генштаб не жалел жизни своих солдат.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкого.

Боевики ценой больших потерь смогли достичь первого оборонительного рубежа РФ, но шли даже без поддержки артиллерии. Штурмовики, которые вчера смогли дойти до первого рубежа, сегодня были все уничтожены, отметил Балицкий.

"Ситуация, безусловно, напряжённая. Враг своими постоянными самоубийствами пытается изматывать нашу оборону, но наши парни дают настолько жёсткий отпор, что командование ВСУ не успевает пополнять потери своих солдат и западной техники, которая горит так же хорошо, как и любая другая", — подытожил временно исполняющий обязанности губернатора области.