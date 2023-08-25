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Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены

Силовые структуры

Работино — один из самых интенсивных участков Запорожского фронта. Ночь 25 августа была для ВСУ особенно жаркой, поскольку украинский Генштаб не жалел жизни своих солдат.

Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкого.

Боевики ценой больших потерь смогли достичь первого оборонительного рубежа РФ, но шли даже без поддержки артиллерии. Штурмовики, которые вчера смогли дойти до первого рубежа, сегодня были все уничтожены, отметил Балицкий.

"Ситуация, безусловно, напряжённая. Враг своими постоянными самоубийствами пытается изматывать нашу оборону, но наши парни дают настолько жёсткий отпор, что командование ВСУ не успевает пополнять потери своих солдат и западной техники, которая горит так же хорошо, как и любая другая", — подытожил временно исполняющий обязанности губернатора области.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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