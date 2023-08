Работино — один из самых интенсивных участков Запорожского фронта. Ночь 25 августа была для ВСУ особенно жаркой, поскольку украинский Генштаб не жалел жизни своих солдат.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.