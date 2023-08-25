По Харькову в пятницу вечером наносится массированная атака российскими беспилотными аппаратами.
Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.
Также есть данные о БПЛА-камикадзе в Полтавской области.
О новых пусках барражирующих дронов "Герань-2" не сообщалось. Возможно, на Полтаву и Полтавскую область двигаются беспилотники, ранее замеченные над Днепропетровской и Запорожской областью.
Раньше была информация, что на всей территории Украины в пятый раз за день объявлена воздушная тревога.
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Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.