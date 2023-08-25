На Украине сообщают о массированной атаке дронов-камикадзе по Харькову

По Харькову в пятницу вечером наносится массированная атака российскими беспилотными аппаратами.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.

Также есть данные о БПЛА-камикадзе в Полтавской области.

О новых пусках барражирующих дронов "Герань-2" не сообщалось. Возможно, на Полтаву и Полтавскую область двигаются беспилотники, ранее замеченные над Днепропетровской и Запорожской областью.

Раньше была информация, что на всей территории Украины в пятый раз за день объявлена воздушная тревога.