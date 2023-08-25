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На Украине сообщают о массированной атаке дронов-камикадзе по Харькову

Силовые структуры

По Харькову в пятницу вечером наносится массированная атака российскими беспилотными аппаратами.

На Украине сообщают о массированной атаке дронов-камикадзе по Харькову
Фото: The New York Times / Evan Hill

Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.

Также есть данные о БПЛА-камикадзе в Полтавской области.

О новых пусках барражирующих дронов "Герань-2" не сообщалось. Возможно, на Полтаву и Полтавскую область двигаются беспилотники, ранее замеченные над Днепропетровской и Запорожской областью.

Раньше была информация, что на всей территории Украины в пятый раз за день объявлена воздушная тревога.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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