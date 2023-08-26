На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух чешских самолетов

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государственное бюро расследований Украины начало уголовное дело после столкновения двух летательных аппаратов в Житомирской области. Сообщение о этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Фото: creativecommons

Бюро уточнило, что уголовное дело было открыто в соответствии со статьей "Нарушение правил полетов или их подготовки" в связи с инцидентом, где столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, переданных Украине Чехией.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам", — подчеркнули в бюро. Отмечается, что трое летчиков, находившихся за штурвалами, не сумели выжить.

Ранее стало известно, что 25 августа на Украине произошло столкновение двух воздушных судов во время учебного полета. Один из самолетов пилотировал известный летчик Вооруженных сил Украины с позывным "Джус", но спасти его не удалось.

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