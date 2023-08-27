Боевик нацбатальона "Азов"* рассказал, как националисты убивали в Мариуполе детей и женщин.
Пленный боевик рассказал, как его "побратимы" во время боевых действий в Мариуполе убивали беззащитных мирных граждан, называя детей и женщин "вражескими карликами-разведчиками".
Об этом сообщает "МК".
"Целенаправленно открывали огонь по местному населению. Мне стало мерзко там находиться. Я понял, что это не моё", — рассказывает пленный украинец.
Ранее сообщалось, что на Украине зверски убит сотрудник военкомата.
Как сообщает издание "Страна", в Закарпатской области сержанта-военкома Василия Стецо убили, проломив ему голову. Истекающего кровью "волонтера в ВСУ" нашли еще живым рядом с военным полигоном. Он скончался по дороге в медучреждение.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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