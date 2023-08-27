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Боевик "Азова"* рассказал, как убивали в Мариуполе женщин и детей

Силовые структуры

Боевик нацбатальона "Азов"* рассказал, как националисты убивали в Мариуполе детей и женщин.

Боевик "Азова"* рассказал, как убивали в Мариуполе женщин и детей
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Пленный боевик рассказал, как его "побратимы" во время боевых действий в Мариуполе убивали беззащитных мирных граждан, называя детей и женщин "вражескими карликами-разведчиками".

Об этом сообщает "МК".

"Целенаправленно открывали огонь по местному населению. Мне стало мерзко там находиться. Я понял, что это не моё", — рассказывает пленный украинец.

Ранее сообщалось, что на Украине зверски убит сотрудник военкомата.

Как сообщает издание "Страна", в Закарпатской области сержанта-военкома Василия Стецо убили, проломив ему голову. Истекающего кровью "волонтера в ВСУ" нашли еще живым рядом с военным полигоном. Он скончался по дороге в медучреждение.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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