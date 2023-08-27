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Ходаковский рассказал о проникающих в ряды армии РФ людях с вражеской идеологией

1:05
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о трудностях денафикации Украины в условиях, когда в российской армии попадаются сторонники нацизма.

Ходаковский рассказал о проникающих в ряды армии РФ людях с вражеской идеологией
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

Военачальник объяснил, что в рядах армии РФ встречаются люди, гордо демонстрирующие татуировки с нацистской символикой. Он отметил, что данное явление редкое, но "меткое".

Полковник назвал нацистские убеждения болезнью, которая бывает неизлечима. Он высказал обеспокоенность по поводу возвращения с фронта таких личностей. Ходаковский уверен, что данные участники СВО будут громко заявлять о своих правах.

Ходаковский вспомнил, как 2014 году русский фашист убил своего сослуживца.

"Так как же нам все-таки относиться к людям, которые исповедуют такую же идеологию, как и наш противник, но при этом находятся на нашей стороне баррикад?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский пожаловался на нехватку контрактников.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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