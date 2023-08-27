Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о трудностях денафикации Украины в условиях, когда в российской армии попадаются сторонники нацизма.
Военачальник объяснил, что в рядах армии РФ встречаются люди, гордо демонстрирующие татуировки с нацистской символикой. Он отметил, что данное явление редкое, но "меткое".
Полковник назвал нацистские убеждения болезнью, которая бывает неизлечима. Он высказал обеспокоенность по поводу возвращения с фронта таких личностей. Ходаковский уверен, что данные участники СВО будут громко заявлять о своих правах.
Ходаковский вспомнил, как 2014 году русский фашист убил своего сослуживца.
"Так как же нам все-таки относиться к людям, которые исповедуют такую же идеологию, как и наш противник, но при этом находятся на нашей стороне баррикад?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Александр Ходаковский пожаловался на нехватку контрактников.
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