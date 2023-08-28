Многие страны Запада передают Вооружённым силам Украины (ВСУ) устаревшие танки Leopard I, поскольку пытаются сохранить свои резервы Leopard II. Об этом пишет Financial Times.
По информации газеты, Leopard I наделён более тонкой бронёй, чем Leopard II. Отмечается, что современный образец танка обладает высокой ценностью для западных государств.
Как сказано в статье, Запад может осуществить новые поставки Leopard I на Украину в этом или следующем году. В бундесвере считают, что количество техники тоже играет важную роль во время боевых действий, уточняет FT.
Ранее журналисты Newsweek заявили, что ВСУ следует использовать советские танки вместе западных Abrams и Leopard. По их мнению, советские машины Т-64 лучше подходят для боестолкновений в зоне конфликта.
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