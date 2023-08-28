FT: Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, чтобы сохранить новые образцы

Многие страны Запада передают Вооружённым силам Украины (ВСУ) устаревшие танки Leopard I, поскольку пытаются сохранить свои резервы Leopard II. Об этом пишет Financial Times.

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По информации газеты, Leopard I наделён более тонкой бронёй, чем Leopard II. Отмечается, что современный образец танка обладает высокой ценностью для западных государств.

Как сказано в статье, Запад может осуществить новые поставки Leopard I на Украину в этом или следующем году. В бундесвере считают, что количество техники тоже играет важную роль во время боевых действий, уточняет FT.

Ранее журналисты Newsweek заявили, что ВСУ следует использовать советские танки вместе западных Abrams и Leopard. По их мнению, советские машины Т-64 лучше подходят для боестолкновений в зоне конфликта.