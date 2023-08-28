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Штурмовики ВС РФ на Купянском фронте заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ

Силовые структуры

Штурмовые подразделения российских Вооружённых сил на Купянском фронте в ходе боевых действий заняли опорник ВСУ.

Штурмовики ВС РФ на Купянском фронте заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

При этом было разгромлено две роты украинской армии, сообщает Министерство обороны России. Также штурмовые подразделения группировки ВС РФ "Запад" уничтожили две ББМ "Козак".

Отражено девять контратак армии Украины, нанесено 13 авиационных ударов по скоплению 66-й омбр и 68-й оегбр ВСУ.

Артиллеристы уничтожили три польских САУ "Краб", две гаубицы Д-20, два миномётных расчета, пункт боепитания и станцию РЭБ "Буковель" в районах, подытожили в ведомстве.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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