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Медведев сравнил обеспечение вооружением Украины и поставки оружия российской армии

Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл параллели между зависимой Украиной и независимой Россией.

Медведев сравнил обеспечение вооружением Украины и поставки оружия российской армии
Фото: Сайт президента РФ is licensed under

Медведев высмеял попытки противника оценить объёмы российского вооружения. Он назвал Украину страной-паразитом, которая живёт за счёт поставок оружия Запада.

"Не будет поставок оружия, и всё быстро закончится", — выразил своё мнение экс-президент России.

Политик подчеркнул, что РФ сама себя обеспечивает оружием, объёмы которого, по словам Дмитрия Анатольевича, превышают потребности ВС РФ. 

Он объяснил, что конвейеры российского ВПК работают в три смены. 

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский предположил, что современная военная техника не вводится в действие на СВО, так как накапливается для реализации какого-то замысла.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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