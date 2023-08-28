Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл параллели между зависимой Украиной и независимой Россией.
Медведев высмеял попытки противника оценить объёмы российского вооружения. Он назвал Украину страной-паразитом, которая живёт за счёт поставок оружия Запада.
"Не будет поставок оружия, и всё быстро закончится", — выразил своё мнение экс-президент России.
Политик подчеркнул, что РФ сама себя обеспечивает оружием, объёмы которого, по словам Дмитрия Анатольевича, превышают потребности ВС РФ.
Он объяснил, что конвейеры российского ВПК работают в три смены.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский предположил, что современная военная техника не вводится в действие на СВО, так как накапливается для реализации какого-то замысла.
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