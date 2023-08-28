Марков высказался о угрозе ВСУ захватить Токмак после взятия Работино

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал угрозу со стороны ВСУ, которые могут вырваться на простор и ускорить наступление.

Фото: sharij.net

Марков рассказал, что армия Украины в ожесточённых боях взяла большую часть села Работино. Он напомнил, что данный населённый пункт имеет стратегическое значение, так как открывает путь на Токмак.

Политолог привёл слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который считает, что, если ВСУ вырвутся на простор, то смогут быстрее идти вперёд.

"ВСУ планируют идти дальше на юг от линии Работино — Вербовое. Поэтому Вербовое тоже имеет значение", — написал политический эксперт в своём Telegram канале.