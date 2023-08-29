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Четыре российских разведчика отбили позицию ВС Украины под Купянском

Силовые структуры

В ходе наступательных действий разведчики 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск отбили позицию вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости разведчик, который выполняет боевые задачи на данном участке.

Четыре российских разведчика отбили позицию ВС Украины под Купянском
Фото: Стоп-кадр с видео

По его словам, несколько дней назад группа из четырёх российских разведчиков заняла позиции противника под подбитой БМП и была встречена пулемётным огнём.

В результате ответных действий были уничтожены две пулемётные точки, гранатомётчик и два стрелка, а основные украинские силы сбежали, оставив занимаемые блиндажи.

На данной позиции постоянно располагались до 10 боевиков ВСУ, две пулемётные точки, гранатомётная позиция и позиции стрелков, уточнил командир разведроты. Сейчас над занятой позицией водружён флаг Российской Федерации, заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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