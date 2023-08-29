Четыре российских разведчика отбили позицию ВС Украины под Купянском

В ходе наступательных действий разведчики 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск отбили позицию вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости разведчик, который выполняет боевые задачи на данном участке.

Фото: Стоп-кадр с видео

По его словам, несколько дней назад группа из четырёх российских разведчиков заняла позиции противника под подбитой БМП и была встречена пулемётным огнём.

В результате ответных действий были уничтожены две пулемётные точки, гранатомётчик и два стрелка, а основные украинские силы сбежали, оставив занимаемые блиндажи.

На данной позиции постоянно располагались до 10 боевиков ВСУ, две пулемётные точки, гранатомётная позиция и позиции стрелков, уточнил командир разведроты. Сейчас над занятой позицией водружён флаг Российской Федерации, заключил он.