В ходе наступательных действий разведчики 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск отбили позицию вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости разведчик, который выполняет боевые задачи на данном участке.
По его словам, несколько дней назад группа из четырёх российских разведчиков заняла позиции противника под подбитой БМП и была встречена пулемётным огнём.
В результате ответных действий были уничтожены две пулемётные точки, гранатомётчик и два стрелка, а основные украинские силы сбежали, оставив занимаемые блиндажи.
На данной позиции постоянно располагались до 10 боевиков ВСУ, две пулемётные точки, гранатомётная позиция и позиции стрелков, уточнил командир разведроты. Сейчас над занятой позицией водружён флаг Российской Федерации, заключил он.
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