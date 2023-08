Российским военным удалось оттеснить ВСУ от села Вербовое в Запорожской области, заняв ряд украинских опорных пунктов. Такой информацией поделился глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.