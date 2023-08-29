Рогов: ВС РФ отбросили украинские подразделения от запорожского села Вербовое

Российским военным удалось оттеснить ВСУ от села Вербовое в Запорожской области, заняв ряд украинских опорных пунктов. Такой информацией поделился глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Чиновник отметил, что в этом районе по-прежнему идут жестокие бои, но российским бойцам удаётся сохранять контроль над занятыми позициями.

"Улучшены позиции в районе села Вербовое на ореховском направлении. Наши военные атаковали и отбросили противника от села, заняв несколько опорных пунктов. Там продолжаются кровопролитные бои, но наши ребята удерживают освобожденные позиции", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

За село Работино на Ореховском направлении также продолжаются ожесточённые сражения, однако преимущество наблюдается на стороне российских военных, сообщил Рогов. Он напомнил, что ВСУ никак не могут улучшить свои позиции ни здесь, ни на Времевском выступе, несмотря на то, что противник начал активнее подключать авиацию.