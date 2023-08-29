Власти Британии планируют убедить руководство США и Германии запустить поставки дальнобойного оружия на Украину. Об этом пишет Times.
По информации газеты, Лондон на саммите "Большой двадцатки" будет призывать Вашингтон и Берлин действовать по примеру Великобритании и Франции. Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в дальнобойных вооружениях в ходе контрнаступления.
Как напомнили журналисты, Британия передаёт Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, а Франция — Scalp. Вашингтон и Берлин пока не приняли решение о поставках подобных вооружений на Украину, сказано в статье.
Ранее газета Financial Times сообщила, что командование ВСУ пытается спешно спрятать дальнобойные ракеты Североатлантического альянса из-за российских атак на объекты украинской армии.
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