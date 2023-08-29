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Times: Лондон хочет убедить США и ФРГ поставлять дальнобойное оружие на Украину

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Силовые структуры

Власти Британии планируют убедить руководство США и Германии запустить поставки дальнобойного оружия на Украину. Об этом пишет Times.

Times: Лондон хочет убедить США и ФРГ поставлять дальнобойное оружие на Украину
Фото: CreativeCommons

По информации газеты, Лондон на саммите "Большой двадцатки" будет призывать Вашингтон и Берлин действовать по примеру Великобритании и Франции. Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в дальнобойных вооружениях в ходе контрнаступления.

Как напомнили журналисты, Британия передаёт Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, а Франция — Scalp. Вашингтон и Берлин пока не приняли решение о поставках подобных вооружений на Украину, сказано в статье.

Ранее газета Financial Times сообщила, что командование ВСУ пытается спешно спрятать дальнобойные ракеты Североатлантического альянса из-за российских атак на объекты украинской армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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