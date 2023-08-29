Times: Лондон хочет убедить США и ФРГ поставлять дальнобойное оружие на Украину

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Британии планируют убедить руководство США и Германии запустить поставки дальнобойного оружия на Украину. Об этом пишет Times.

Фото: CreativeCommons

По информации газеты, Лондон на саммите "Большой двадцатки" будет призывать Вашингтон и Берлин действовать по примеру Великобритании и Франции. Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в дальнобойных вооружениях в ходе контрнаступления.

Как напомнили журналисты, Британия передаёт Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, а Франция — Scalp. Вашингтон и Берлин пока не приняли решение о поставках подобных вооружений на Украину, сказано в статье.

Ранее газета Financial Times сообщила, что командование ВСУ пытается спешно спрятать дальнобойные ракеты Североатлантического альянса из-за российских атак на объекты украинской армии.