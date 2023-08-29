ВС РФ перехватят инициативу в спецоперации во второй половине октября

Российские войска перехватят инициативу в СВО во второй половине октября.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сказал первый министр госбезопасности ДНР, герой ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.

"Дальше от климатических факторов зависит. Да, понижается возможность для скрытого размещения в посадках и лесах техники и личного состава. Но опыт показывает, что боевые действия могут продолжаться. Более того, они и будут продолжаться. Другой вопрос, что мы будем перехватывать инициативу в этот период времени", — отметил эксперт.

По его словам, ВСУ готовит пиар-акцию по презентации успеха контрнаступления, но реальной цели — установления огневого контроля за Крымом — они не достигнут. Прорыва к Токмаку не будет.

"Кинжальные прорывы" элитных штурмовых частей ВСУ провалены. Ни на одном из направлений результата нацисты так и не добились, подытожил Пинчук.