Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместо контрнаступления ведут активную подготовку к обороне в районе Купянска (Харьковская область). Об этом заявил российский солдат, представляющий 1-ю гвардейскую танковую армию ЗВО.
По его словам, ВС России обладают численным превосходством на Купянском направлении, следовательно, речи о контрнаступлении ВСУ в этой зоне конфликта не идёт. Как пояснил военнослужащий, украинские солдаты занимаются возведением траншей и блиндажей, ожидая армию РФ "к себе в гости".
"Противник ждёт нашего наступления и плотно готовится к обороне", — уточнил боец в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул: ВСУ проводят минирование основных дорог в собственном тылу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 не долетел до российских военных и открыл огонь по позициям ВСУ.
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