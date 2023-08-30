Боец ЗВО: ВСУ активно готовятся к обороне на Купянском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместо контрнаступления ведут активную подготовку к обороне в районе Купянска (Харьковская область). Об этом заявил российский солдат, представляющий 1-ю гвардейскую танковую армию ЗВО.

Фото: CreativeCommons

По его словам, ВС России обладают численным превосходством на Купянском направлении, следовательно, речи о контрнаступлении ВСУ в этой зоне конфликта не идёт. Как пояснил военнослужащий, украинские солдаты занимаются возведением траншей и блиндажей, ожидая армию РФ "к себе в гости".

"Противник ждёт нашего наступления и плотно готовится к обороне", — уточнил боец в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул: ВСУ проводят минирование основных дорог в собственном тылу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 не долетел до российских военных и открыл огонь по позициям ВСУ.