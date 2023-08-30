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Удар по Киеву и области украинские источники называют "самым масштабным с весны этого года"

Силовые структуры

Удар по Киеву и Киевской области украинские источники назвали "самым масштабным с весны 2023 года"

Удар по Киеву и области украинские источники называют "самым масштабным с весны этого года"
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ночью 30 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар при помощи крылатых ракет и беспилотников по объектам Украины.

Украинские ресурсы также сообщают о взрывах Одессе, Кировоградской и Житомирской областях.

Сообщалось, что пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выходили на пусковые рубежи над акваторией Каспийского моря. Позже прошли пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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