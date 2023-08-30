Удар по Киеву и Киевской области украинские источники назвали "самым масштабным с весны 2023 года"
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Ночью 30 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар при помощи крылатых ракет и беспилотников по объектам Украины.
Украинские ресурсы также сообщают о взрывах Одессе, Кировоградской и Житомирской областях.
Сообщалось, что пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выходили на пусковые рубежи над акваторией Каспийского моря. Позже прошли пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией РФ.
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