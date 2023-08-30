Российская армия смогла адаптироваться к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские войска используют для нанесения ударов. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на наёмного военнослужащего из Британии.
По словам иностранца, ВС России размещают стратегические объекты в таких местах, куда не могут долететь ракеты HIMARS. Он добавил, что западная система, предоставленная Киеву, становится бесполезной в зоне конфликта.
"Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям", — приводит издание комментарий наёмника.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев не сможет установить контроль над Крымским полуостровом с помощью РСЗО HIMARS.
10 августа врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о высокой эффективности российских средств ПВО против украинских снарядов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны сбивают почти все ракеты HIMARS.
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