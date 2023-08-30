Newsweek: наёмник заявил о снижении эффективности РСЗО HIMARS на Украине

Российская армия смогла адаптироваться к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские войска используют для нанесения ударов. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на наёмного военнослужащего из Британии.

Фото: openverse.org

По словам иностранца, ВС России размещают стратегические объекты в таких местах, куда не могут долететь ракеты HIMARS. Он добавил, что западная система, предоставленная Киеву, становится бесполезной в зоне конфликта.

"Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям", — приводит издание комментарий наёмника.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев не сможет установить контроль над Крымским полуостровом с помощью РСЗО HIMARS.

10 августа врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о высокой эффективности российских средств ПВО против украинских снарядов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны сбивают почти все ракеты HIMARS.