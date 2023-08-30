Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям разозлило Макрона и Шольца
Актриса Мария Кожевникова рассказала в четвертой беременности в годовщину свадьбы
Военные РФ уничтожили шесть лётчиков ВСУ в один день у Артёмовска
Эксперт Кнутов исключил запуск атаковавших РФ дронов с территории России
Шкурлатов: выработаем у Украины рефлекс на каждый дрон — мощные ракетные удары
Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых
Автодилеры объявили о резком подорожании автомобилей в России
Владивосток активно борется с последствиями ливней
Вспышка заражений COVID-19 в Тюмени

Марков об атаке дронов на Псковскую область: Россия находится в зоне поражения ВСУ

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков оценил дальность украинских беспилотников, которые ударили по аэродрому в Псковской области.

Марков об атаке дронов на Псковскую область: Россия находится в зоне поражения ВСУ
Фото: CreativeCommons

Марков прокомментировал предположение о том, что украинские БПЛА "Бобёр" были запущены с территории Эстонии. Он отметил, что тактико-технические характеристики дронов позволяют наносить удары и с территории Украины,

"Дроны "Бобёр ВСУ" дальностью 850 км. От границы Украины до Пскова немного больше 600 км. То есть могли", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков объяснил, что дальность беспилотников Украины означает, что Россия находится в зоне поражения ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
Офицеры США и НАТО странно гибнут по всему миру
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
Последние материалы
Эксперт Кнутов исключил запуск атаковавших РФ дронов с территории России
В Польше нашли способ испортить связи России с ООН
Шкурлатов: выработаем у Украины рефлекс на каждый дрон — мощные ракетные удары
Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых
Автодилеры объявили о резком подорожании автомобилей в России
Владивосток активно борется с последствиями ливней
Вспышка заражений COVID-19 в Тюмени
Вши атаковали почти 100 человек в Карелии
Energies: в XXII веке климатический кризис может погубить до 1 миллиарда человек - повтор, вышло в 5-43 сегодня
В Киеве заявили, что без русофобии они не выживут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников