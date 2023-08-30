Политолог Сергей Марков оценил дальность украинских беспилотников, которые ударили по аэродрому в Псковской области.
Марков прокомментировал предположение о том, что украинские БПЛА "Бобёр" были запущены с территории Эстонии. Он отметил, что тактико-технические характеристики дронов позволяют наносить удары и с территории Украины,
"Дроны "Бобёр ВСУ" дальностью 850 км. От границы Украины до Пскова немного больше 600 км. То есть могли", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков объяснил, что дальность беспилотников Украины означает, что Россия находится в зоне поражения ВСУ.
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