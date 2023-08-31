Марочко: в Купянске выявлено разведывательное подразделение одной из стран НАТО

На территории промышленного предприятия, расположенного на улице Сватовская в городе Купянск, выявлена группа, состоящая исключительно из иностранных наёмников ВСУ. Об этом информирует военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Безопасность территории обеспечивается военнослужащими с передовым техническим снаряжением.

"Предварительно на данном предприятии располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО", — указал Марочко в своём telegram-канале.