Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Калининграде конюх пытался вывезти в Узбекистан похищенную 16-летнюю наездницу
Профессор Бахтияров предупредил о двух самых опасных методах предохранения от беременности
Радио ZET: летевший в Москву самолёт совершил "необычное" движение над Польшей
Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС
Посол Антонов: США пора закончить вакханалию и отдать РФ украденную недвижимость
В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей
Бактерии кишечника: новый путь к борьбе с раком обнаружили ученые в США
Axios: Байден разозлился на помощников, которые принесли извинения за его слова о Путине
Ученые из Сан-Диего раскрыли способ, который поможет дожить минимум до 90 лет

Марочко: в Купянске выявлено разведывательное подразделение одной из стран НАТО

Силовые структуры

На территории промышленного предприятия, расположенного на улице Сватовская в городе Купянск, выявлена группа, состоящая исключительно из иностранных наёмников ВСУ. Об этом информирует военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Марочко: в Купянске выявлено разведывательное подразделение одной из стран НАТО
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Безопасность территории обеспечивается военнослужащими с передовым техническим снаряжением.

"Предварительно на данном предприятии располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО", — указал Марочко в своём telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Галкин* высмеял слухи, что "никому не нужен" за рубежом после отмены концерта
Галкин* высмеял слухи, что "никому не нужен" за рубежом после отмены концерта
Последние материалы
Посол Антонов: США пора закончить вакханалию и отдать РФ украденную недвижимость
В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей
Бактерии кишечника: новый путь к борьбе с раком обнаружили ученые в США
Axios: Байден разозлился на помощников, которые принесли извинения за его слова о Путине
Ученые из Сан-Диего раскрыли способ, который поможет дожить минимум до 90 лет
Стюардесса назвала напиток, который никогда нельзя пить в самолете
19FortyFive: американцам скоро надоест Украина, как надоела война во Вьетнаме
Журналист Карлсон: США "приближаются к убийству" Трампа
Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей
Baza: режим "Ковёр" введен в московских аэропортах, задержано 40 рейсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников