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Зеленский отчитался об "успешном ударе" по России с расстояния в 700 километров

Силовые структуры

Президент Владимир Зеленский отчитался об "успешном ударе" по российской территории с расстояния в 700 километров.

Зеленский отчитался об "успешном ударе" по России с расстояния в 700 километров
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.

"Нами успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена на расстоянии 700 километров", — заявил глава Незалежной, по всей вероятности, намекая на удар по псковскому аэропорту.

Не дожидаясь, пока его кураторы опять свалят на ВСУ ответственность за атаки, Зеленский сам "отмазывает" Прибалтийские республики, радостно взяв вину на себя, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Российский журналист отмечает, что украинский лидер даже похвастался несуществующим производством "дальнобойного оружия".

Однако существует нюанс — сами украинцы такие атаки проворачивать не могут, что и подчеркнула вчера Мария Захарова. Беспилотники ВСУ не могут летать на большие расстояния без спутников НАТО. И несмотря на "чистосердечное" признание Зеленского, исключать причастность стран Запада к удару по Пскову всё равно нельзя, подытожил Осташко

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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