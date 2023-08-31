Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ сосредоточили свой удар на батальон, который он возглавляет.
Военачальник признался, что ему тяжело получать доклад о том, что "твоих бьют".
"В последнее время противник переключил всё своё внимание на позиции, где находится "Восток", выпуская до двухсот снарядов в день на узкую полосу", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Ходаковский рассказал о ранении нескольких бойцов "Востока" и одном убитом.
Ранее Александр Ходаковский рассказал о проникающих в ряды российской армии военнослужащих с вражеской идеологией.
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