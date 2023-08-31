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Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день

Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ сосредоточили свой удар на батальон, который он возглавляет.

Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
Фото: newsweek.com

Военачальник признался, что ему тяжело получать доклад о том, что "твоих бьют".

"В последнее время противник переключил всё своё внимание на позиции, где находится "Восток", выпуская до двухсот снарядов в день на узкую полосу", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский рассказал о ранении нескольких бойцов "Востока" и одном убитом.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о проникающих в ряды российской армии военнослужащих с вражеской идеологией.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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