Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ сосредоточили свой удар на батальон, который он возглавляет.

Фото: newsweek.com

Военачальник признался, что ему тяжело получать доклад о том, что "твоих бьют".

"В последнее время противник переключил всё своё внимание на позиции, где находится "Восток", выпуская до двухсот снарядов в день на узкую полосу", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский рассказал о ранении нескольких бойцов "Востока" и одном убитом.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о проникающих в ряды российской армии военнослужащих с вражеской идеологией.