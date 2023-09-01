Украинские войска должны осторожно выбирать цели для атак на территории РФ и не наносить удары по гражданским объектам, заявил журналист Роберт Фарли.
По его словам, в ином случае власти Украины могут потерять поддержку со стороны западных государств.
"Киев должен проявлять большую осторожность в отношении целей", — подчеркнул Фарли в материале для 19FortyFive.
Он добавил, что главная цель атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на Москву — деморализовать россиян и нанести экономический ущерб.
Ночью 30 августа сразу несколько регионов РФ подверглись нападению украинских дронов. Речь идёт о Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Московской областях, а также Севастополе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.