Журналист Фарли: Киев должен осторожно выбирать объекты в России для ударов

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска должны осторожно выбирать цели для атак на территории РФ и не наносить удары по гражданским объектам, заявил журналист Роберт Фарли.

Фото: openverse.org

По его словам, в ином случае власти Украины могут потерять поддержку со стороны западных государств.

"Киев должен проявлять большую осторожность в отношении целей", — подчеркнул Фарли в материале для 19FortyFive.

Он добавил, что главная цель атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на Москву — деморализовать россиян и нанести экономический ущерб.

Ночью 30 августа сразу несколько регионов РФ подверглись нападению украинских дронов. Речь идёт о Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Московской областях, а также Севастополе.