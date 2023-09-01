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Журналист Фарли: Киев должен осторожно выбирать объекты в России для ударов

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Силовые структуры

Украинские войска должны осторожно выбирать цели для атак на территории РФ и не наносить удары по гражданским объектам, заявил журналист Роберт Фарли.

Журналист Фарли: Киев должен осторожно выбирать объекты в России для ударов
Фото: openverse.org

По его словам, в ином случае власти Украины могут потерять поддержку со стороны западных государств.

"Киев должен проявлять большую осторожность в отношении целей", — подчеркнул Фарли в материале для 19FortyFive.

Он добавил, что главная цель атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на Москву — деморализовать россиян и нанести экономический ущерб.

Ночью 30 августа сразу несколько регионов РФ подверглись нападению украинских дронов. Речь идёт о Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Московской областях, а также Севастополе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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