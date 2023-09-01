Царьград: ветеран "Альфы" — украинские диверсанты уже на территории России.

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мере того, как ухудшается положение ВСУ в зоне спецоперации, украинцы всё чаще будут проводить террористические акты и диверсии с применением беспилотников.

Фото: CreativeCommons

Киев обязан докладывать своим кураторам об успехах, отчитываться, на что уходят деньги, рассказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Диверсионные группы, которые теперь будут проникать, они уже на нашей территории. Их поддерживает та агентура, которая уже в РФ. До сих пор спецслужбы не могут ответить, откуда дроны долетают до Москвы. И до тех пор, пока мы на эти вопросы не найдём ответы, мы так же будем сбивать дроны десятками на территории Москвы и Московской области", — отметил эксперт.

Если кто-то думает, что данный беспилотник пролетает полторы тысячи километров с Украины, то он ошибается, уверен Гончаров. По его словам, это где-то работают в районе Подмосковья и ближайшего окружения.

Диверсанты собирают дроны старом гараже или привозят на грузовой машине. Собрать его — это два часа максимум.

"Прицепили взрывное устройство, запустили и тут же смылись", — цитирует "Царьград" экс-сотрудника спецслужбы.