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InfoBRICS: провал контрнаступления доказал неспособность ВСУ захватить Крым

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Силовые структуры

Украинские войска провалили контрнаступление, эту ситуацию вряд ли можно изменить. Следовательно, у Киева не получится установить контроль над Крымским полуостровом, пишет InfoBRICS.

InfoBRICS: провал контрнаступления доказал неспособность ВСУ захватить Крым
Фото: openverse.org

По словам автора материала Лукаса Лейроса, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет резервов, чтобы захватить Крым.

"Провал украинских военных действий помешал достижению какого-либо значимого территориального успеха без всякой надежды на захват Крыма", — сказано в материале.

Он также заявил о тяжёлом ударе армии РФ по украинским силам. Как пояснил обозреватель, российские атаки привели к уничтожению большого количества боевиков ВСУ и техники Запада. Теперь Киев не способен даже попытаться выдвинуться в сторону Крыма, считает Лейрос.

Кроме того, он подчеркнул: для Киева территории оказываются важнее жизней военнослужащих.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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