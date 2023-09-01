Украинские войска провалили контрнаступление, эту ситуацию вряд ли можно изменить. Следовательно, у Киева не получится установить контроль над Крымским полуостровом, пишет InfoBRICS.
По словам автора материала Лукаса Лейроса, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет резервов, чтобы захватить Крым.
"Провал украинских военных действий помешал достижению какого-либо значимого территориального успеха без всякой надежды на захват Крыма", — сказано в материале.
Он также заявил о тяжёлом ударе армии РФ по украинским силам. Как пояснил обозреватель, российские атаки привели к уничтожению большого количества боевиков ВСУ и техники Запада. Теперь Киев не способен даже попытаться выдвинуться в сторону Крыма, считает Лейрос.
Кроме того, он подчеркнул: для Киева территории оказываются важнее жизней военнослужащих.
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