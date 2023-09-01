InfoBRICS: провал контрнаступления доказал неспособность ВСУ захватить Крым

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска провалили контрнаступление, эту ситуацию вряд ли можно изменить. Следовательно, у Киева не получится установить контроль над Крымским полуостровом, пишет InfoBRICS.

Фото: openverse.org

По словам автора материала Лукаса Лейроса, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет резервов, чтобы захватить Крым.

"Провал украинских военных действий помешал достижению какого-либо значимого территориального успеха без всякой надежды на захват Крыма", — сказано в материале.

Он также заявил о тяжёлом ударе армии РФ по украинским силам. Как пояснил обозреватель, российские атаки привели к уничтожению большого количества боевиков ВСУ и техники Запада. Теперь Киев не способен даже попытаться выдвинуться в сторону Крыма, считает Лейрос.

Кроме того, он подчеркнул: для Киева территории оказываются важнее жизней военнослужащих.