Генерал Попов заявил, что дроны ВСУ были направлены на Псков из России

Дроны ВСУ, атаковавшие аэродром в Псковской области, были запущены из России, поскольку они могли долететь до цели лишь с небольшого расстояния. Такое мнение выразил генерал-майор Владимир Попов.

Фото: openverse.org

Военспец напомнил о так называемых "спящих ячейках" из числа людей, которые пытаются оказать помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он добавил, что такие граждане готовы нарушать законы, в том числе запуская беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по назначенным объектам.

"Теоретически обеспечить запуск дронов из России по России вполне возможно", — сказал Попов в интервью сайту aif.ru.

Как пояснил генерал, детали для БПЛА можно заказать из других государств в РФ, а затем собрать дрон. Он также подчеркнул: в российских регионах есть схроны-закладки с боеприпасами ВСУ, которые были оборудованы ещё до старта СВО.

Кроме того, военспец допустил, что в атаке на Псков участвовали беспилотники-самоделки.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев запустил дроны на аэродром в Псковской области с территории России. При этом он не объяснил, кто именно причастен к атаке, диверсанты или разведчики.