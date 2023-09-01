В среду, 30 августа, Киев атаковал Псковскую область дронами с российской территории, утверждает глава ГУР Украины Кирилл Буданов.
При этом он не рассказал, какие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по инфраструктуре в российском регионе. Он также отказался от комментариев по поводу того, кто причастен к атаке — диверсанты или разведчики ВСУ.
"Мы работаем с территории России", — отметил Буданов в интервью The Drive (проект издания The War Zone).
Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ на территории аэродрома в Псковской области загорелись самолёты Ил-76. С огнём боролись свыше 60 спасателей. Информацию об ударе подтвердили в региональном МЧС. По данным Mash, в общей сложности в атаке были задействованы порядка 20 БПЛА.
Военный эксперт Юрий Кнутов отрицает возможность запуска атаковавших РФ дронов с территории России.
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