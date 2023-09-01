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Эксперт Юрий Кнутов: дрон-шпион на Псков был запущен с территории России

Силовые структуры

Очередная атака на Псков случилась в ночь на 1 сентября. Возле аэропорта в Пскове был зафиксирован и уничтожен стрелковым оружием квадрокоптер. Согласно словам военного эксперта и директора Музея сил ПВО Юрия Кнутова, вероятно, на город был отправлен дрон-шпион, и, скорее всего, его запустили с территории России.

Эксперт Юрий Кнутов: дрон-шпион на Псков был запущен с территории России
Фото: openverse

Сразу после недавней массированной дроновой атаки в Пскове снова раздались звуки стрельбы. Беспилотный аппарат вертолётного типа попытался приблизиться к аэродрому "Кресты", но был сбит в районе аэродрома.

"Скорее всего, дрон занимался разведкой в интересах противника — оценивал результат атаки от 30 августа. Такой дрон может представлять опасность. Но ввиду его характеристик с территории Украины вряд ли мог долететь до Пскова. Скорее всего, он был запущен с нашей территории", — рассказала "МК" Кнутов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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