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Ганчев доложил о медленном, но верном продвижении линии фронта к Купянску

Силовые структуры

Несмотря на упорное противодействие украинской армии, в Харьковской области линия соприкосновения хоть и небыстро, но верно движется по направлению к Купянску. Такой информацией поделился глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев доложил о медленном, но верном продвижении линии фронта к Купянску
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Представитель администрации региона подчеркнул, что противник на этом участке сдаваться не собирается, и очень активно контратакует российские позиции.

"Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. По его словам, отдельные украинские подразделения на ряде участков здесь теряют до 60% своих военнослужащих, из-за чего командование ВСУ вынуждено проводить постоянные ротации, чтобы хоть как-то восстановить свою боеспособность.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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