Несмотря на упорное противодействие украинской армии, в Харьковской области линия соприкосновения хоть и небыстро, но верно движется по направлению к Купянску. Такой информацией поделился глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Представитель администрации региона подчеркнул, что противник на этом участке сдаваться не собирается, и очень активно контратакует российские позиции.
"Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. По его словам, отдельные украинские подразделения на ряде участков здесь теряют до 60% своих военнослужащих, из-за чего командование ВСУ вынуждено проводить постоянные ротации, чтобы хоть как-то восстановить свою боеспособность.
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