Британские СМИ в панике: российский "Сармат" уничтожит Лондон за 6 минут

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Стратегический ракетный комплекс из России — РС-28 "Сармат" способен стереть в пыль Лондон за 6 минут.

Фото: Openverse

Об этом сообщает британское издание Express.

"По словам главы московского космического агентства Юрия Борисова, ужасающая стратегическая ракетная система Владимира Путина "Сармат", также известная как "Сатана-2", готова к "боевому дежурству", — пишет обозреватель Мэтью Дули.

По его словам, таким образом Кремль посылает сигнал странам Запада.

Имея дальность действия более 11 000 миль, стратегические цели в США, к примеру, Вашингтон или Нью-Йорк, находятся в пределах досягаемости этого русского оружия, подытожил публицист.

"Сармат" (по классификации альянса НАТО: SS-X-30) — стратегический комплекс шахтного базирования 5-го поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Технология "орбитальной бомбардировки" позволяет нанести удар по территории потенциального врага по суборбитальной траектории через Южный полюс в обход развёрнутых батарей противоракетной обороны.

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