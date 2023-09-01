Стратегический ракетный комплекс из России — РС-28 "Сармат" способен стереть в пыль Лондон за 6 минут.
Об этом сообщает британское издание Express.
"По словам главы московского космического агентства Юрия Борисова, ужасающая стратегическая ракетная система Владимира Путина "Сармат", также известная как "Сатана-2", готова к "боевому дежурству", — пишет обозреватель Мэтью Дули.
По его словам, таким образом Кремль посылает сигнал странам Запада.
Имея дальность действия более 11 000 миль, стратегические цели в США, к примеру, Вашингтон или Нью-Йорк, находятся в пределах досягаемости этого русского оружия, подытожил публицист.
"Сармат" (по классификации альянса НАТО: SS-X-30) — стратегический комплекс шахтного базирования 5-го поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Технология "орбитальной бомбардировки" позволяет нанести удар по территории потенциального врага по суборбитальной траектории через Южный полюс в обход развёрнутых батарей противоракетной обороны.
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