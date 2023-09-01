Около полуночи 1 сентября украинские вооружённые формирования пытались ударить по Крымскому мосту двумя безпилотными морскими дронами.
Произошло всё около 23:40, сообщает издание "Украина.ру".
Один из катеров был уничтожен пограничной службой России на южной стороне Керченского пролива из стрелкового оружия. Второй тут же развернулся и ушёл.
"Пока что неясно, куда направился второй дрон — вполне вероятны попытки атаки ночью. Из-за этого было перекрыто движение по Крымскому мосту", — отмечает портал.
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