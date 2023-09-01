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В полночь ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту двумя безэкипажными катерами

Силовые структуры

Около полуночи 1 сентября украинские вооружённые формирования пытались ударить по Крымскому мосту двумя безпилотными морскими дронами.

В полночь ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту двумя безэкипажными катерами
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Произошло всё около 23:40, сообщает издание "Украина.ру".

Один из катеров был уничтожен пограничной службой России на южной стороне Керченского пролива из стрелкового оружия. Второй тут же развернулся и ушёл.

"Пока что неясно, куда направился второй дрон — вполне вероятны попытки атаки ночью. Из-за этого было перекрыто движение по Крымскому мосту", — отмечает портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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