В полночь ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту двумя безэкипажными катерами

Около полуночи 1 сентября украинские вооружённые формирования пытались ударить по Крымскому мосту двумя безпилотными морскими дронами.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Произошло всё около 23:40, сообщает издание "Украина.ру".

Один из катеров был уничтожен пограничной службой России на южной стороне Керченского пролива из стрелкового оружия. Второй тут же развернулся и ушёл.

"Пока что неясно, куда направился второй дрон — вполне вероятны попытки атаки ночью. Из-за этого было перекрыто движение по Крымскому мосту", — отмечает портал.