Офицер ВС США Дэвис: Украина завершит контрнаступление до конца сентября

Украинское контрнаступление продолжает выдыхаться. Есть большая вероятность, что оно завершится до конца сентября 2023 года, заявил офицер Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Фото: openverse.org

По его словам, в конце наступления Киев достигнет лишь незначительных успехов на поле боя. Как пояснил отставной офицер, протяжённость линии соприкосновения практически не изменится. Он считает, что боевой потенциал украинских войск почти исчерпан, поскольку ВСУ потеряли много резервов на Запорожском направлении.

"В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября", — подчеркнул Дэвис в материале для 19FortyFive.

Военспец усомнился в возможности дальнейшего продвижения ВСУ в ходе контрнаступления. Он добавил, что украинские войска находятся "в конце своего рывка" и в скором времени, судя по всему, будут вынуждены обороняться для удержания территорий.

Ранее обозреватель Business Insider сообщил, что армии Украины нужно преодолеть чуть больше 16 километров для попытки прорыва российской обороны.