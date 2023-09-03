Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Композитор Сергей Савин рассказал о формальных отношениях Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*
В Свердловской области нашли мёртвой пропавшую месяц назад 38-летнюю женщину
Концерт Александра Панайотова в Челябинске отменили без объяснения причин
У Михаила Шуфутинского на 3 сентября запланировано три мероприятия, включая концерт в Кремле
Певица Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие интимной жизни с молодым супругом
Александр Ходаковский: ВС России нацелены на контрбатарейную борьбу с помощью БПЛА
Responsible Statecraft: стремление Зеленского "вернуть" Крым не имеет ничего общего с возможностями ВСУ
Актриса Елена Проклова назвала уехавших артистов "несчастными людьми"
В Челябинске пропала 7-летняя девочка

Алёхин: краткие итоги и аналитика за сутки по Купянскому направлению

Силовые структуры

Военный обозреватель Геннадий Алёхин подвёл краткие итоги по состоянию на фронте по Купянскому направлению.

Алёхин: краткие итоги и аналитика за сутки по Купянскому направлению
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Он отметил, что обстановка меняется регулярно, по-прежнему ВС РФ подходят всё ближе — на расстоянии прямой видимости уже виден Купянск.

ВСУ пытались организовать переправу, чтобы каким-то образом укрепить плацдарм на левобережье Оскола. Вполне возможно, что это был отвлекающий маневр, по всей вероятности им не удастся удержать левобережье, они будут отходить на правый берег реки, цитирует его канал военкора Александра Сладкова.

Армия РФ наносит удары артиллерией, ударными вертолётами, планирующими бомбами — всё идёт по скоплению, по передвижению, по фортификационным и оборонительным сооружениям, свежим резервам из Харькова.

Юго-восточнее Харькова усиленными темпами продолжается осуществляться мероприятия по созданию эшелонированной обороны, работает не только инженерная техника, но и коммунальщики со всего города. В военкоматах Харькова по-прежнему царят панические настроения и в общем-то это уже не слухи: харьковчане уверены, что в сентябре будет тотальная мобилизация, во всяком случае, в крупных городах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Егор Крид не взял новый сезон "Голоса" участницу, которую называл своей девочкой
Егор Крид не взял новый сезон "Голоса" участницу, которую называл своей девочкой
Последние материалы
У Михаила Шуфутинского на 3 сентября запланировано три мероприятия, включая концерт в Кремле
Певица Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие интимной жизни с молодым супругом
Александр Ходаковский: ВС России нацелены на контрбатарейную борьбу с помощью БПЛА
Responsible Statecraft: стремление Зеленского "вернуть" Крым не имеет ничего общего с возможностями ВСУ
Актриса Елена Проклова назвала уехавших артистов "несчастными людьми"
В Челябинске пропала 7-летняя девочка
Депутат ГД Андрей Гурулёв заявил об отсутствии новой волны мобилизации
Актер Александр Носик в 51 год впервые стал отцом
Гладков: украинский беспилотник был сбит российской ПВО на подлёте к Белгороду
Появилось видео удара ВС РФ по порту Рени: украинцы прятались в канализации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников