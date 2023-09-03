Алёхин: краткие итоги и аналитика за сутки по Купянскому направлению

Военный обозреватель Геннадий Алёхин подвёл краткие итоги по состоянию на фронте по Купянскому направлению.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Он отметил, что обстановка меняется регулярно, по-прежнему ВС РФ подходят всё ближе — на расстоянии прямой видимости уже виден Купянск.

ВСУ пытались организовать переправу, чтобы каким-то образом укрепить плацдарм на левобережье Оскола. Вполне возможно, что это был отвлекающий маневр, по всей вероятности им не удастся удержать левобережье, они будут отходить на правый берег реки, цитирует его канал военкора Александра Сладкова.

Армия РФ наносит удары артиллерией, ударными вертолётами, планирующими бомбами — всё идёт по скоплению, по передвижению, по фортификационным и оборонительным сооружениям, свежим резервам из Харькова.

Юго-восточнее Харькова усиленными темпами продолжается осуществляться мероприятия по созданию эшелонированной обороны, работает не только инженерная техника, но и коммунальщики со всего города. В военкоматах Харькова по-прежнему царят панические настроения и в общем-то это уже не слухи: харьковчане уверены, что в сентябре будет тотальная мобилизация, во всяком случае, в крупных городах.