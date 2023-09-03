Пушилин: обстановка на Артёмовском направлении стабильно напряжённая

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела у российских военных на Артёмовском направлении.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По словам врио главы региона, напряжение на этом участке линии соприкосновения не спадает, а основные события сейчас разворачиваются на участке Клещеевка-Авдеевка.

"Что касается военной ситуации, то она на артёмовском направлении стабильно напряжённая. Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Пушилин добавил, что встретился с бойцами 1-й армейского корпуса, принимающего участие в боевых действиях на этом направлении. Глава региона отметил, что практически все солдаты здесь "абсолютно героические".