Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела у российских военных на Артёмовском направлении.
По словам врио главы региона, напряжение на этом участке линии соприкосновения не спадает, а основные события сейчас разворачиваются на участке Клещеевка-Авдеевка.
"Что касается военной ситуации, то она на артёмовском направлении стабильно напряжённая. Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Пушилин добавил, что встретился с бойцами 1-й армейского корпуса, принимающего участие в боевых действиях на этом направлении. Глава региона отметил, что практически все солдаты здесь "абсолютно героические".
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