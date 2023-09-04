Беспилотники ВС РФ нанесли очередной удар по военным объектам Украины, в основном, по дунайским портам.
Это подтвердил глава Силы обороны юга Украины.
"Враг дерзко и мощно снова атаковал юг Одесчины. Массированная ночная атака ударными БЛА была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания", — отмечают в военно-гражданской администрации Одесской области.
Также результативный удар отмечают в Днепропетровской области, что признали в местной ОВА, указавшие, что "утро началось с вражеской атаки".
"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", — сообщил глава региона Лысак.
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