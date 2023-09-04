Если российский ракетный комплекс "Сармат" будет развёрнут, это окажет серьёзное влияние на украинский конфликт, сообщает Asia Times.
По информации издания, комплекс ВС РФ способен "бросить вызов" всем средствам контроля над вооружением и сделать более трудным стратегическое сдерживание. Как пояснил автор материала, "Сармат", судя по характеристикам, представляет собой "универсальное оружие".
"Ракетный комплекс окажет серьёзное влияние на ход конфликта", — сказано в статье.
Москва в силах заниматься расширением ядерного потенциала, несмотря на санкционную политику Запада, добавил журналист.
Ранее военный политолог Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru заявил, что новейшие комплексы "Сармат", работая в тандеме с боевой частью "Авангарда", обходят системы противовоздушной обороны (ПВО).
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