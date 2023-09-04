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AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт

Силовые структуры

Если российский ракетный комплекс "Сармат" будет развёрнут, это окажет серьёзное влияние на украинский конфликт, сообщает Asia Times.

AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По информации издания, комплекс ВС РФ способен "бросить вызов" всем средствам контроля над вооружением и сделать более трудным стратегическое сдерживание. Как пояснил автор материала, "Сармат", судя по характеристикам, представляет собой "универсальное оружие".

"Ракетный комплекс окажет серьёзное влияние на ход конфликта", — сказано в статье.

Москва в силах заниматься расширением ядерного потенциала, несмотря на санкционную политику Запада, добавил журналист.

Ранее военный политолог Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru заявил, что новейшие комплексы "Сармат", работая в тандеме с боевой частью "Авангарда", обходят системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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