AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт

Если российский ракетный комплекс "Сармат" будет развёрнут, это окажет серьёзное влияние на украинский конфликт, сообщает Asia Times.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По информации издания, комплекс ВС РФ способен "бросить вызов" всем средствам контроля над вооружением и сделать более трудным стратегическое сдерживание. Как пояснил автор материала, "Сармат", судя по характеристикам, представляет собой "универсальное оружие".

"Ракетный комплекс окажет серьёзное влияние на ход конфликта", — сказано в статье.

Москва в силах заниматься расширением ядерного потенциала, несмотря на санкционную политику Запада, добавил журналист.

Ранее военный политолог Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru заявил, что новейшие комплексы "Сармат", работая в тандеме с боевой частью "Авангарда", обходят системы противовоздушной обороны (ПВО).