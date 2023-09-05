В Новосибирске комбат "Веги" заявил о переменах в СВО с 15 сентября: это связано с атакой РФ под Харьковом

Андрей Панфёров, командир батальона "Вега", поделился ожиданиями от предстоящих событий в зоне проведения Специальной военной операции (СВО).

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, украинская сторона активно укрепляет оборону Харькова, и в связи с этим следует ожидать перемены в ближайшее время. Его слова передает Сиб.фм.

Он также отметил, что точная информация о событиях будет доступна до 15 сентября. Российским военным сдвигают начало отпусков, так как их требуют на передовой.

Кроме того, командир выразил нетерпение по поводу показа главного бойца батальона "Вега" — пса по имени Степан, который должен был прибыть в конце августа, но из-за обстоятельств не может вернуться в данный момент.

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