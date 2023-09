Your browser does not support the audio element.

Потери украинской армии составили десятки тысяч человек, и это при том, что она так и не смогла достичь первой линии российской обороны. Такой информацией поделился глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.