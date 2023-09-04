Потери украинской армии составили десятки тысяч человек, и это при том, что она так и не смогла достичь первой линии российской обороны. Такой информацией поделился глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Если подводить итоги их "контрнаступа", то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину", — рассказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что украинские войска продвинулись "в серой зоне", так и не достигнув первой линии российской обороны. А места, где попытались закрепиться ВСУ, располагаются в низменностях и находятся под постоянным обстрелом ВС РФ.
Представитель администрации Запорожской области добавил, что украинские военные несмотря на все свои старания так и не смогли добраться до российских позиций.
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