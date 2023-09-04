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Рогов: потери ВСУ составили десятки тысяч бойцов, хотя они даже не дошли до первой линии обороны

1:08
Силовые структуры

Потери украинской армии составили десятки тысяч человек, и это при том, что она так и не смогла достичь первой линии российской обороны. Такой информацией поделился глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: потери ВСУ составили десятки тысяч бойцов, хотя они даже не дошли до первой линии обороны
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"Если подводить итоги их "контрнаступа", то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину", — рассказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что украинские войска продвинулись "в серой зоне", так и не достигнув первой линии российской обороны. А места, где попытались закрепиться ВСУ, располагаются в низменностях и находятся под постоянным обстрелом ВС РФ.

Представитель администрации Запорожской области добавил, что украинские военные несмотря на все свои старания так и не смогли добраться до российских позиций.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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