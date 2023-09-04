Спецслужбы Украины проводят теракты на территории РФ, но недостаточно успешно.
Об этом сообщил экс-заместитель командующего ССО Украины и Совбеза Сергей Кривонос.
А то, что после диверсий и терактов агенты СБУ попадают в руки Москвы — это проблема, отметил националист. Он также признал, что убийство Станислава Ржицкого, экс-командира подводной лодки "Краснодар" осуществил "ценный кадр" СБУ.
Что касается действий Киева "уничтожать коллаборантов — это очень хорошо, эти действия показывают, что никто не избежит наказания". Но подготовить человека для ликвидации более сложно, чем потом спрятать его и это самая большая проблема, в эфире интернет-канала "Апостроф" отметил Кривонос.
"У нас была ситуация, когда одного капитана российской подлодки отправили к праотцам и потеряли достаточно ценного агента, которого потом арестовали российские спецслужбы. Это также большая проблема, и нужно на это обращать внимание", — подытожил русофоб.
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