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Генерал ВСУ потребовал "эффективнее" совершать теракты в РФ: "Теряем кадры"

Силовые структуры

Спецслужбы Украины проводят теракты на территории РФ, но недостаточно успешно.

Генерал ВСУ потребовал "эффективнее" совершать теракты в РФ: "Теряем кадры"
Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил экс-заместитель командующего ССО Украины и Совбеза Сергей Кривонос.

А то, что после диверсий и терактов агенты СБУ попадают в руки Москвы — это проблема, отметил националист. Он также признал, что убийство Станислава Ржицкого, экс-командира подводной лодки "Краснодар" осуществил "ценный кадр" СБУ.

Что касается действий Киева "уничтожать коллаборантов — это очень хорошо, эти действия показывают, что никто не избежит наказания". Но подготовить человека для ликвидации более сложно, чем потом спрятать его и это самая большая проблема, в эфире интернет-канала "Апостроф" отметил Кривонос.

"У нас была ситуация, когда одного капитана российской подлодки отправили к праотцам и потеряли достаточно ценного агента, которого потом арестовали российские спецслужбы. Это также большая проблема, и нужно на это обращать внимание", — подытожил русофоб.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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