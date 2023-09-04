Разбор военкоров: чего добились ВСУ за три месяца контрнаступления

Первоначальный план ВСУ был сорван сразу, и украинской пехоте пришлось искать пути обхода.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Основной удар в Запорожской области и на Южно-Донецком направлении Киев начал наносить утром 4 июня. Первоначально Генштаб предполагал быстро выйти к Мелитополю и Бердянску за 3-4 дня, но этого не произошло. В первый же день армия Украины потеряла несколько танков Leopard, много американских M2 Bradley и Stryker. За три месяца тактики массированных накатов Киев потерял 50 тысяч убитыми и ранеными и сотни единиц бронетехники, пишет Telegram-канал "Военная хроника".

Героизм и слаженность ВС РФ стали основой срыва наступления ВСУ. Значительную роль в этом сыграли артиллерия, авиация и противотанковые комплексы, отметили военкоры.

Сейчас Киев пытается пробиться через Работино, Вербовое и Пятихатки и перегруппироваться для удара через Урожайное. Техника ВСУ продолжает подрываться на минах, а сами боевики попадают под мощные артудары, при этом прогресс отсутствует или ограничен продвижением в серой зоне, подытожили корреспонденты.