Первоначальный план ВСУ был сорван сразу, и украинской пехоте пришлось искать пути обхода.
Основной удар в Запорожской области и на Южно-Донецком направлении Киев начал наносить утром 4 июня. Первоначально Генштаб предполагал быстро выйти к Мелитополю и Бердянску за 3-4 дня, но этого не произошло. В первый же день армия Украины потеряла несколько танков Leopard, много американских M2 Bradley и Stryker. За три месяца тактики массированных накатов Киев потерял 50 тысяч убитыми и ранеными и сотни единиц бронетехники, пишет Telegram-канал "Военная хроника".
Героизм и слаженность ВС РФ стали основой срыва наступления ВСУ. Значительную роль в этом сыграли артиллерия, авиация и противотанковые комплексы, отметили военкоры.
Сейчас Киев пытается пробиться через Работино, Вербовое и Пятихатки и перегруппироваться для удара через Урожайное. Техника ВСУ продолжает подрываться на минах, а сами боевики попадают под мощные артудары, при этом прогресс отсутствует или ограничен продвижением в серой зоне, подытожили корреспонденты.
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