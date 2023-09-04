Марков прокомментировал оставление армией России села Работино

Политолог Сергей Марков высказался о захвате украинской армией села Работино и дальнейших планах ВСУ.

Фото: kyivpost.com

Марков рассказал, что армия Украины пытается прорваться через Работина на Токмак.

"Армия России оставила Работино. ВСУ пытается взять Вербовое восточнее Работино и Новопрокоповку южнее Работино. И потом, создав там плацдарм, нанести удар в направлении Токмака, на юго-западе от Работино", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что взятие Токмака нужно Украине, чтобы считать наступление ВСУ условно успешным.

Ранее украинский военачальник Александр Тарнавский рассказал, что на Запорожском направлении армия Украины прорвала первую линию обороны российской армии.