За месяц контрнаступления Киев понёс чудовищные потери в технике и боевиках, и был вынужден уменьшить число "мясных" штурмов.
Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко.
"Наблюдается общая усталость ВСУ, снижение наступательного потенциала. За истекшую неделю украинские боевики осуществили 74 атаки. На позапрошлой неделе было 78 атак, а ещё на предыдущей 107 атак. Мы видим чёткую тенденцию снижения наступления. За истекшую неделю украинские боевики потеряли порядка 3400 человек", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил эксперт.
Также армия Украины потеряла свыше сотни автотехники, 74 броневика, полсотни орудий. И такая статистика каждую неделю, подчеркнул ополченец, особо отметив, что только на одном отрезке фронта украинская армия потеряла за месяц порядка 10 тыс. солдат.
А если учесть и другие горячие направления, то тоже потери там у ВСУ весьма существенные, подытожил Марочко.
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