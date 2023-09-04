Марочко подсчитал потери армии Украины за месяц: "Цифры внушительные"

За месяц контрнаступления Киев понёс чудовищные потери в технике и боевиках, и был вынужден уменьшить число "мясных" штурмов.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко.

"Наблюдается общая усталость ВСУ, снижение наступательного потенциала. За истекшую неделю украинские боевики осуществили 74 атаки. На позапрошлой неделе было 78 атак, а ещё на предыдущей 107 атак. Мы видим чёткую тенденцию снижения наступления. За истекшую неделю украинские боевики потеряли порядка 3400 человек", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил эксперт.

Также армия Украины потеряла свыше сотни автотехники, 74 броневика, полсотни орудий. И такая статистика каждую неделю, подчеркнул ополченец, особо отметив, что только на одном отрезке фронта украинская армия потеряла за месяц порядка 10 тыс. солдат.

А если учесть и другие горячие направления, то тоже потери там у ВСУ весьма существенные, подытожил Марочко.