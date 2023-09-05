Handelsblatt: солдаты ВСУ подрываются на минах периода Великой Отечественной войны

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военнослужащие в зоне конфликта часто сталкиваются с минами, которые сохранились ещё со времён Великой Отечественной войны. Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на солдата ВСУ с позывным "Лютый".

Фото: openverse.org

По словам бойца, украинские генералы приходят в ярость из-за таких "ловушек". Как пояснил военный, если ВСУ успешно преодолевают открытую местность, то направляются к "спасительному окопу", однако там нередко находятся советские мины.

"Когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — уточнил солдат.

Он также подчеркнул: при обнаружении опасных участков генералы ВСУ должны вызывать сапёров для разминирования, но в ряде случаев командование заставляет военных идти дальше, несмотря на возможную угрозу жизни. Бывают ситуации, когда украинские солдаты отказываются от выполнения приказов, заключил "Лютый".

Ранее герой РФ Рустам Сайфуллин заявил, что немецкие "Леопарды" горят и "прекрасно разлетаются во все стороны", подрываясь на минах.