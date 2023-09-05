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Марочко: ВС России сорвали ротацию украинских войск под Купянском

1:00
Силовые структуры

Армия России сорвала ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Петропавловки на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВС России сорвали ротацию украинских войск под Купянском
Фото: CreativeCommons

По его словам, украинские войска готовились к ротационным мероприятиям на передовой, однако ВС России вовремя обнаружили бронетранспортёр (БТР) ВСУ с живой силой.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что российский противотанковый комплекс нанёс успешное огневое поражение по назначенной цели.

Как пояснил офицер, Киев лишился бронетранспортёра и экипажа в результате удара российской армии. По предварительным данным, Украина потеряла около 10 военнослужащих, заключил Марочко.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что армия РФ после разгрома ВСУ на южном направлении освободит Донбасс и Харьковскую область.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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