Рогов: украинское командование запрещает забирать тела военных с поля боя

Украинские командиры отказываются эвакуировать погибших солдат ВСУ с мест сражений. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

По его словам, поля боевых действий усеяны телами военнослужащих украинской армии. Он добавил, что для Киева погибшие бойцы являются "отработанным и уже ненужным биоматериалом". Именно поэтому их не хотят забирать, уточнил глава движения.

"Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее журналисты The Times сообщили, что тренировки в ФРГ с инструкторами Североатлантического альянса и поставки немецких танков Leopard не смогли спасти Украину от высоких потерь на линии соприкосновения. Как пояснили авторы материала, на южном направлении была почти полностью уничтожена 47-я бригада ВСУ с техникой НАТО.