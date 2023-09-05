Guardian: танк Challenger 2 уничтожен в бою впервые почти за 30 лет службы

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танк Challenger 2 производства Великобритании впервые уничтожен в бою с момента начала его использования в 1994 году, сообщает Guardian.

Фото: openverse.org

Как напомнили авторы материала, ВС РФ уничтожили Challenger в зоне проведения спецоперации. По их словам, никто не мог поразить этот танк почти за 30 лет его применения.

"Впервые один из таких танков был уничтожен в бою", — сказано в публикации.

На официальном сайте сухопутных войск Британии по-прежнему обнародована информация о том, что Challenger 2 никогда не сталкивался с поражением со стороны противника. При этом журналисты Guardian утверждают, что в 2023 году такой танк подвергся сокрушительному удару на территории Ирака из-за "дружественного огня".

Ранее стало известно, что российские войска в районе Работино на Запорожском направлении уничтожили Challenger 2. Эти данные подтвердил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Военный эксперт Максим Климов заявил в беседе с Pravda.Ru, что британский танк является серьёзной машиной, эффективно работающей в ночное время. При этом он подчеркнул: неубиваемой техники нет.