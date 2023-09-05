Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более половины опрошенных жителей ФРГ не видят смысла работать из-за высокого пособия
Кошкин объяснил, почему ВСУ бросают тела погибших: "Зажимают выплаты"
Эрдоган пообещал жестче бороться с дороговизной жизни в Турции
Большинство россиян в Латвии не сдали экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство
Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек
Вспышку на Солнце зафиксировали одновременно на Земле, Луне и Марсе
Названы страны, где цены на отдых для россиян выросли меньше всего
Полицейские установили личность стрелявшего в участника СВО под Ростовом
Журналист Моррис призвал Байдена "не дразнить медведя", напомнив ему о российском ракетном комплексе "Сармат"

Генерал Гурулёв рассказал, как может быть нанесен ядерный удар по Украине

Силовые структуры

Тактическое ядерное оружие является достоянием народа России, и он имеет право его использовать.

Генерал Гурулёв рассказал, как может быть нанесен ядерный удар по Украине
Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Об этом сообщил депутат ГД РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Далеко — не надо. Самолёт залетит на территорию противника на 14 км, зона поражения — в радиусе 1,5-2 км, причем воздушного, без особого поражения местности. По сути один снаряд — полтора ротных опорных пункта. Три снаряда — батальона нет. Вообще не существует, все на этом", — в эфире радиостанции "Вести ФМ" сказал генерал.

По его словам, опасности радиационного заражения для ВС РФ при этом нет.

"Если 152-мм снарядом ударить по земле, будет заражение земли. Если взрыв сделать на высоте 1,5-2 км от земли, то заражения практически не будет. Проходить можно свободно", — сказал Гурулев.

Также, по словам генерала, на всей российской боевой технике есть защита от оружия массового поражения. Если очаг заражения все-таки возникнет на земле, машины для дегазации "смоют" радиацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Заведующая детсадом в Красноярске публикует интимные фото в Сети
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Последние материалы
Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек
Вспышку на Солнце зафиксировали одновременно на Земле, Луне и Марсе
"Кидалово": в России ответили на попытку ООН вернуть Москву в зерновую сделку
Названы страны, где цены на отдых для россиян выросли меньше всего
ВСУ начали наступление под Угледаром. Чем ответит Россия?
Полицейские установили личность стрелявшего в участника СВО под Ростовом
Журналист Моррис призвал Байдена "не дразнить медведя", напомнив ему о российском ракетном комплексе "Сармат"
Жительница Санкт-Петербурга эмоционально поговорила с собачницей, нанеся её серьёзные травмы
Царьград: "Контрнаступление ВСУ всё? Или как трактовать слова Путина"
Генерал Гурулёв призвал нанести удар по аэродромам Украины ядерным оружием, если Киев получит такие заряды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников