Генерал Гурулёв рассказал, как может быть нанесен ядерный удар по Украине

Тактическое ядерное оружие является достоянием народа России, и он имеет право его использовать.

Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Об этом сообщил депутат ГД РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Далеко — не надо. Самолёт залетит на территорию противника на 14 км, зона поражения — в радиусе 1,5-2 км, причем воздушного, без особого поражения местности. По сути один снаряд — полтора ротных опорных пункта. Три снаряда — батальона нет. Вообще не существует, все на этом", — в эфире радиостанции "Вести ФМ" сказал генерал.

По его словам, опасности радиационного заражения для ВС РФ при этом нет.

"Если 152-мм снарядом ударить по земле, будет заражение земли. Если взрыв сделать на высоте 1,5-2 км от земли, то заражения практически не будет. Проходить можно свободно", — сказал Гурулев.

Также, по словам генерала, на всей российской боевой технике есть защита от оружия массового поражения. Если очаг заражения все-таки возникнет на земле, машины для дегазации "смоют" радиацию.