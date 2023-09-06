Мощные взрывы в Киеве. Воздушная тревога по всей Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в столице Незалежной Киеве.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно информации, сирены завыли в регионах страны в пять утра по московскому времени.

"В Киеве слышны взрывы", — сообщает украинское СМИ "Зеркало недели".

В свою очередь, украинские военные проинформировали о якобы пусках о пусках крылатых ракет с самолётов Ту-95МС. О разрушениях и пожарах пока не сообщается.

Как передаёт "Украина.ру" под угрозой ударов: Черкасская, Киевская, Винницкая, Житомирская области, город Умань.