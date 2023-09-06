На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в столице Незалежной Киеве.
Согласно информации, сирены завыли в регионах страны в пять утра по московскому времени.
"В Киеве слышны взрывы", — сообщает украинское СМИ "Зеркало недели".
В свою очередь, украинские военные проинформировали о якобы пусках о пусках крылатых ракет с самолётов Ту-95МС. О разрушениях и пожарах пока не сообщается.
Как передаёт "Украина.ру" под угрозой ударов: Черкасская, Киевская, Винницкая, Житомирская области, город Умань.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.