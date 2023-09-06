ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов

Ранним утром 6 сентября на территории Киева прогремело не меньше пяти взрывов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев.

Фото: openverse.org

В среду во всех регионах Украины, в том числе в Киевской области, объявляли воздушную тревогу.

"Примерно в 05:50 мск начались взрывы в Киеве, не менее пяти было", — подчеркнул источник агентства.

Ранее глава Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работают средства ПВО. Он порекомендовал горожанам не покидать укрытия.

Звуки взрывов в среду утром также были слышны под Одессой. Информации о возможных разрушениях объектов инфраструктуры пока нет.