Андрей Марочко: на Краснолиманском направлении ВФУ пытаются прорваться к Кременной

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вблизи населённого пункта Червоная Диброва в направлении Кременной противник усиливает давление на оборонительные позиции российских войск. Об этом рассказал военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Наблюдается увеличение артиллерийских обстрелов преимущественно с применением кассетных боеприпасов, а также активное использование беспилотных летательных аппаратов различных типов. Также замечен рост вражеских наступательных действий.

"Исходя из оперативно-тактической обстановки замыслом украинского командования является продвижение к Кременной", — написал Марочко в своём telegram-канале.