Вблизи населённого пункта Червоная Диброва в направлении Кременной противник усиливает давление на оборонительные позиции российских войск. Об этом рассказал военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Наблюдается увеличение артиллерийских обстрелов преимущественно с применением кассетных боеприпасов, а также активное использование беспилотных летательных аппаратов различных типов. Также замечен рост вражеских наступательных действий.
"Исходя из оперативно-тактической обстановки замыслом украинского командования является продвижение к Кременной", — написал Марочко в своём telegram-канале.
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