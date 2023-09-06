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Пленный солдат ВСУ заявил, что решил сдаться после SMS от российской армии

Силовые структуры

Украинский солдат Юрий сообщил, что решил сдаться в плен после получения SMS от российских военнослужащих.

Пленный солдат ВСУ заявил, что решил сдаться после SMS от российской армии
Фото: openverse.org

По его словам, это произошло на Запорожском направлении. Он пояснил, что Киев направил украинских военнослужащих в эту зону боевых действий без каких-либо команд, поставив их под угрозу.

"Пришла SMS от РФ про сдачу в плен, в которой описывалось, что всё будет хорошо", — приводит ТАСС комментарий солдата ВСУ, ссылаясь на видеозапись, предоставленную пресс-службой МО России.

Украинский военный добавил, что ВС РФ пообещали оказать ему медпомощь и предоставить питание. Как подчеркнул солдат, сдача в плен позволила ему сохранить свою жизнь. Он также уточнил, что российские военнослужащие не нарушили обещания, связанные с условиями содержания пленных.

В конце августа армии РФ удалось взять в плен польских наёмников, сражавшихся на стороне Киева. Это произошло в районе Соледара в ДНР.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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