Пленный солдат ВСУ заявил, что решил сдаться после SMS от российской армии

Украинский солдат Юрий сообщил, что решил сдаться в плен после получения SMS от российских военнослужащих.

Фото: openverse.org

По его словам, это произошло на Запорожском направлении. Он пояснил, что Киев направил украинских военнослужащих в эту зону боевых действий без каких-либо команд, поставив их под угрозу.

"Пришла SMS от РФ про сдачу в плен, в которой описывалось, что всё будет хорошо", — приводит ТАСС комментарий солдата ВСУ, ссылаясь на видеозапись, предоставленную пресс-службой МО России.

Украинский военный добавил, что ВС РФ пообещали оказать ему медпомощь и предоставить питание. Как подчеркнул солдат, сдача в плен позволила ему сохранить свою жизнь. Он также уточнил, что российские военнослужащие не нарушили обещания, связанные с условиями содержания пленных.

В конце августа армии РФ удалось взять в плен польских наёмников, сражавшихся на стороне Киева. Это произошло в районе Соледара в ДНР.