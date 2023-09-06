Украинский солдат Юрий сообщил, что решил сдаться в плен после получения SMS от российских военнослужащих.
По его словам, это произошло на Запорожском направлении. Он пояснил, что Киев направил украинских военнослужащих в эту зону боевых действий без каких-либо команд, поставив их под угрозу.
"Пришла SMS от РФ про сдачу в плен, в которой описывалось, что всё будет хорошо", — приводит ТАСС комментарий солдата ВСУ, ссылаясь на видеозапись, предоставленную пресс-службой МО России.
Украинский военный добавил, что ВС РФ пообещали оказать ему медпомощь и предоставить питание. Как подчеркнул солдат, сдача в плен позволила ему сохранить свою жизнь. Он также уточнил, что российские военнослужащие не нарушили обещания, связанные с условиями содержания пленных.
В конце августа армии РФ удалось взять в плен польских наёмников, сражавшихся на стороне Киева. Это произошло в районе Соледара в ДНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.