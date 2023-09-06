На Донецком направлении противник осуществляет обстрелы оборонительных позиций ВС РФ. Об этом проинформировал военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
В районе населённого пункта Клещеевка ВСУ наносят массированные неконтролируемые удары по обширным территориям. Применяются как реактивные системы залпового огня, так и гаубичная артиллерия.
"Возможно, таким образом противник пытается уничтожить наши минные заграждения, и начал использовать новую тактику разминирования", — написал Марочко в своём telegram-канале.
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