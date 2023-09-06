Андрей Марочко: ВСУ начали использовать новую тактику разминирования

На Донецком направлении противник осуществляет обстрелы оборонительных позиций ВС РФ. Об этом проинформировал военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

В районе населённого пункта Клещеевка ВСУ наносят массированные неконтролируемые удары по обширным территориям. Применяются как реактивные системы залпового огня, так и гаубичная артиллерия.

"Возможно, таким образом противник пытается уничтожить наши минные заграждения, и начал использовать новую тактику разминирования", — написал Марочко в своём telegram-канале.